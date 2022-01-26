الأسرى الإداريون يقتربون من شهر على مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون اليوم الأربعاء 26/1/2022، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم 26 على التوالي، تحت شعار "قرارنا حرية"، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وجاء قرار الأسرى الإداريين وعددهم قرابة الـ(500)، على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين، ومعتقلين جدّد إلى (1595).

يذكر أنّه من ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين، وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيرٌ ومعتقلٌ إداريٌّ إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.