الأردن : المنخفض الجوي يصل للمملكة في غضون 5 ساعات

قال المتنبئ الجوي من "طقس العرب" وائل حكيم، إنه بعد 5 إلى 6 ساعات تبدأ الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي بعبور أجواء الأردن، وبعد 8 ساعات ستشهد مناطق واسعة من المملكة هطولات ثلجية.

وأضاف حكيم لـ"رؤيا"، أن المنخفض الجوي يتمركز حاليا إلى الغرب من قبرص، وأن الأردن يتأثر حاليا بالجزء الجاف من المنخفض، وأن الجبهة تتحرك سريعا نحو المملكة.

ولفت إلى أن سواحل سوريا ولبنان والأجزاء الشمالية من فلسطين تتأثر حاليا بالمنخفض الجوي.

وأوضح حكيم أن الأمطار ستبدأ مع ساعات الظهيرة، ويبدأ تراكم الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر تتدنى تدريجيا لتصل إلى 800 متر، لافتا إلى أن ذروة المنخفض الجوي ستكون في ساعات ليل الأربعاء.

وبين أن كميات الثلوج ستكون جيدة فوق المرتفعات التي تزيد عن 800 متر وستهبط بعدها إلى المرتفعات التي تزيد عن 700 متر.

وأصدر "طقس العرب" توصيات مهمة للأردنيين للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة، وهي:

أولا: الانتباه من خطر تراكم الثلوج في مناطق مختلفة من المملكة اعتباراً من عصر ومساء الأربعاء.

ثانيا: تخفيف الحركة على الطرقات التي تشهد تراكمات للثلوج وحدوث الجليد والانجماد.

ثالثا: الانتباه من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تلامس هباتها حاجز الـ100كم/ساعة في المناطق الجبلية والمكشوفة وتثبيت المقتنيات القابلة للتطاير.

رابعا: الانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجات الغبار، أو الضباب، أو كثافة الهطول.

خامسا: الانتباه من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة التي لن تشهد تساقط الثلوج.

سادسا: ارتداء الملابس الثقيلة مع التركيز على ملابس الأطفال وكبار السن.

سابعا: الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.