موظفون بحكومة الاحتلال ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول خرافة "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوساً تلمودية.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة تدنيس المستوطنين المنطقة الشرقية من الأقصى بعد اقتحامها بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسهم قرب مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن من بين المقتحمين للمسجد الأقصى موظفون في حكومة الاحتلال وبأعداد كبيرة، نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، اقتحم المسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا، مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.