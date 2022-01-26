قرارات مهمة لعمال غزة ..إلغاء الإجراءات الحالية لإصدار التصاريح

أكد شاهد سعد رئيس اتحاد نقابات العمال برام الله الاربعاء 26/1/2022 ، ان اللقاء مع رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ كان مثمراً حيث تم بحث العديد من القضايا التي تهم العمال منها تثبيت حقوقهم لدى المشغل "الإسرائيلي" حيث سيتم تحويل رواتب العمال إلى حسابات خاصة في بنوك فلسطينية، في غضون 6 أشهر.

وأشار سعد إلى ان اللقاء تعهد بمحاربة السماسرة الذين يبيعون التصاريح، وأن يعمل كل جهده للتعامل مع كل هذه القضايا.

وقال سعد ان هناك قضيتان مهمتان لقطاع غزة وتم بحثهما أولهما أن هناك ما يقارب 20 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون للعمل في الداخل المحتل تحت مسمى تصاريح تجارية، ومن القرارات التي اتخذت لصالحهم أنه سيكون هناك "تصاريح عمل" لهم، مثل أي عامل يعمل في الداخل المحتل وعليه سيكون لهم تأمينات وحد أدنى للأجور وذلك يضمن حقوقهم وهذا إنجار لهم.

واوضح ان التطبيق سيكون خلال الاسابيع القادمة ، وسيتم إلغاء الإجراءات التي كان معمولاً بها لإصدار التصاريح في قطاع غزة.

أما عن الامر الثاني وهو ما يخص المستقطعات المالية للعمال منذ عام 1970 والتي تقدر 60 مليار شيقل ، موضحاً انه سيتم استردادها عبر مؤسسة خاصة لصالح العمال الذين كانوا يعملوا في الداخل ، وسيكون الامر بأثر رجعي .