سعر العملات الرقمية: البيتكوين يصعد لـ36 ألف دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:54 ص
26 يناير 2022
سعر العملات الرقمية
اعلان اسفل صورة الخبر

استمرت غالبية أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 26/1/2022، بالانخفاض ولكن سعر البيتكوين بدأ يرتفع من جديد.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.62 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.96% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.14%، ما يعادل ارتفاع  قدره 0.71% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.00% لتسجل نحو 36,061  دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.68%  لتسجل نحو 2,382 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.70% لتسجل نحو 361 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.12% لتسجل نحو 1.01 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.52% لتسجل نحو 0.5942 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 89 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.44% لتسجل نحو 64 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن  (DOGE) بنسبة 0.95% لتسجل نحو 0.1343 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

#البيتكوين #سعر العملات #العملات الرقمية #أسعار العملات الرقمية

متعلقات