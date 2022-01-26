سعر العملات الرقمية: البيتكوين يصعد لـ36 ألف دولار

استمرت غالبية أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 26/1/2022، بالانخفاض ولكن سعر البيتكوين بدأ يرتفع من جديد.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.62 تريليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.96% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.14%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.71% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.00% لتسجل نحو 36,061 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.68% لتسجل نحو 2,382 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.70% لتسجل نحو 361 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9995 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.12% لتسجل نحو 1.01 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.52% لتسجل نحو 0.5942 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 89 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.44% لتسجل نحو 64 دولار.

انخفض سعر دوجكوبن (DOGE) بنسبة 0.95% لتسجل نحو 0.1343 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه: