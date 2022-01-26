سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:41 ص
26 يناير 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 26/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 189.10 شيكل $59.42

سعر الذهب عيار 22   173.34 شيكل $54.47

اسعار الذهب عيار 21 165.47 شيكل $51.99

اسعار الذهب عيار 18 141.83 شيكل $44.56

سعر الذهب عيار 14   110.31 شيكل $34.66

سعر الذهب عيار 12   94.55 شيكل  $29.71

اسعار أوقية الذهب      5,881 شيكل  $1,848

اسعار جنيه الذهب      1,324 شيكل  $415.94

اسعار كيلو الذهب      189,100 شيكل       $59,418

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 يناير       189.21       165.56       141.91       110.37       94.61

24 يناير       188.42       164.88       141.32       109.91       94.21

23 يناير       185.51       162.32       139.13       108.21       92.75

22 يناير       186.00       162.75       139.50       108.50       93.00

21 يناير       185.04       161.91       138.78       107.94       92.52

20 يناير       184.83       161.73       138.62       107.82       92.41

19 يناير       186.04       162.79       139.53       108.52       93.02

18 يناير       182.77       159.93       137.08       106.62       91.38

17 يناير       182.02       159.27       136.52       106.18       91.01

16 يناير       181.75       159.03       136.31       106.02       90.87

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