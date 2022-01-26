السنغال تتخطى الرأس الأخضر بصعوبة بمساعدة الحكم الجزائري !!

تأهل منتخب السنغال الى ربع نهائى كأس امم افريقيا بعدما تخطى منتخب الراس الاخضر بصعوبة بهدفين نظيفين, بعدما مهد له حكم المباراة الجزائري الاجواء لتحقيق الفوز والتأهل.

شهدت المباراة جدل تحكيمي كبير اثر بصورة كبيرة على نتيجة المباراة, ولعب الكروت الحمراء دورا كبيرا في فوز المنتخب السنغالي بالمباراة.

شاهد ملخص مباراة السنغال والراس الاخضر 2-0

بدأت الاحداث المثيرة بداية من الدقيقة 20 في الشوط الاول عندما استدعى الفار حكم المباراة لطرد لاعب الراس الاخضر لدخوله المتهور ضد لاعب السنغال, واظهرت الاعادة عدم تعمد لاعب الراس الاخضر اصابة لاعب السنغال وانما تدحرجت قدمه على الكرة لتصطدم بقدم لاعب السنغال.

وتاتي اللقطة الابرز فى الدقيقة 53 عندما حدث ارتطام بالراس بين حارس مرمى الراس الاخضر وساديو ماني, اشهر فيها الحكم البطاقة الحمراء لحارس الراس الاخضر بعد الرجوع للفار وسط تعجب الجميع.

وفي الدقيقة 63 يحرز السنغال هدفه الاول مستفيدا بالطبع من النقص العددى للراس الاخضر, واظهرت الاعادة وجود خطا للاعب السنغال ضد لاعب الراس الاخضر قبل تسديد مانى لكرة الهدف الاول.

وفى الوقت بدل الضائع يحرز السنغال الهدف الثانى لتنتهى المباراة بفوز السنغال على الراس الاخضر 2-0.