سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، تختلف أسعار العملات في سوريا مقابل الدولار الأمريكي كل يوم وفق ما تشير إليه الأرقام على شاشات البورصة المحلية في البلاد، وخاصة في ظل الأزمة السورية والاقتتال الداخلي منذ سنوات، والذي أثر على سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، إلا أن أسعار الصرف تختلف وفق السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة في سوريا، إذ تتفاوت الأسعار من مكان لآخر.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

وبسبب الأحداث السورية، والتضخم في الاقتصاد السوري، فنجد أن أسعار العملات تتغير من حين لآخر، لذلك يسعى السوريون إلى الاطلاع على سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، من وقت إلى آخر.

ويقوم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى وضع سعر صرف الدولار في سوريا لمتابعيه، إذ أنه استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

وبلغ سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% في العام 2021 مقارنة بعام 2010.

وبلغ سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم 4066 ليرة للشراء، و4111 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4835 ليرة للشراء، و4892 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم 956 ليرة للشراء، و969 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 976 ليرة للشراء و988 ليرة.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم 11871 ليرة للشراء، و12012 ليرة للبيع.