ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 متأثرة بصعود "النفيس" عالميا مقابل تراجع الدولار وسط مخاوف من التضخم.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأربعاء، ليسجل نحو 148.458 ألف ليرة (59.10 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم ليصل إلى مستوى 111.346 ألف ليرة (44.33 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم الأربعاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.601 ألف ليرة (34.47 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 74.229 ألف ليرة (29.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء ليصل إلى 129.904 ألف ليرة (51.71 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا اليوم نحو 4.617 مليون ليرة (1838 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1.039 مليون ليرة (413.71 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06%، أو ما يعادل 1.10 دولار، إلى 1845.30 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عند تسوية تعاملات جلسة أمس الإثنين، حيث عززت التوترات الجيوسياسية وترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وزادت حالة القلق حيال التوترات الجيوسياسية بعدما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه يضع قواته في أوروبا الشرقية في حالة تأهب ردًا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، بينما نفت موسكو اعتزامها غزو أوكرانيا.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات أن يبدأ البنك رفع معدل الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وقال "إدوارد مويا" كبير محللي السوق لدى "أواندا OANDA" لوكالة "رويترز" إن الذهب سيصبح ملاذًا للمزيد من المستثمرين، إذ يبحثون عن الحماية مع تزايد مخاوف النمو وعدم اليقين حيال التوقعات المستقبلية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 1800 دولار و1860 دولاراً للأوقية أو أعلى قليلًا خلال الأسبوعين المقبلين.

ودعمت خسائر مؤشرات "وول ستريت" خلال تعاملات اليوم من ارتفاع أسعار الذهب، لكن لجوء العديد من المستثمرين إلى الدولار حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط صعودًا بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.90 دولار لتصل إلى 1841.70 دولار للأوقية عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 95.851 نقطة.