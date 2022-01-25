إرشادات مهمة للمزارعين قبيل المنخفض الجوي..!

أصدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 25/1/2022، ارشادات مهمة للمزارعين حول الوقاية من اضرار المنخفضات الجوية وموجات الصقيع.

أولا: قطاع الانتاج النباتي

1- استخدام وسائل التدفئة المختلفة والمتوفرة لدى المزارعين وحسب الامكانيات المتاحة، فيمكن من خلال المدافئ التي تعمل على الكاز او الزيت المعدني المحروق، أو استخدام هذه المواد المشتعلة مخلوطة مع الرمل وتوضع في عبوات من الصفيح وتوزع في الحقل في عدة نقاط ويتم اشعالها ليلا، والهدف هو تحريك الهواء.

2- استخدام الرشاشات من أعلى المحصول على فترات متقطعة وخاصة في الفترات التي يتوقع حدوث الصقيع فيها، فالمياه عندما تتجمد تفقد كمية من الحرارة وبذلك نمنع تكون الصقيع.

3- استخدام الأغطية البلاستيكية (الستائر في البيوت المحمية) ونوعها يؤثر في القدرة على تقليل أثر الصقيع فاستخدام البلاستك IR يساعد في تقليل الحرارة المفقودة.

4- يجب الانتباه عند القيام بتهوية البيوت المحمية، ويجب اتخاذ القرار بعد مقارنة درجة الحرارة داخل وخارج البيت المحمي، ففي حالة كون الحرارة في الخارج أعلى من الداخل يتم عمل تهوية من الجهة السفلية للبيت المحمي.

5- العمل على اغلاق البيوت المحمية جيدا في وقت مبكر (وقت الظهيرة) خلال الايام الباردة من اجل تخزين أكبر كمية من الحرارة.

6- في الغراس المزروعة حديثا، يمكن تقليل ضرر الصقيع من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل او الخيش.

7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها، والحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار.

8- استخدام الأسيجة النباتية كمانع لتدفق الهواء البارد، وفي حاله وجود مثل هذه الأسيجة في المزرعة فيجب الانتباه الى مكان وجودها فاذا كانت من الجهة التي يأتي منها الريح الباردة فوجودها ايجابي في تقليل تدفق الهواء البارد أما إذا كانت من الجهة المقابلة فالنتيجة تكون عكسية ومن المحتمل أن تعمل على تجميع الهواء البارد في المزرعة وبالتالي زيادة الضرر على المزرعة لذا يجب تقليم هذه الاشجار من الأسفل لتسهيل حركه مرور الهواء.

9- ننصح المزارعين بري محاصيلهم مساء بمياه من الابار لأنها تكون اكثر دفئا .

10 - يمكن المساعدة على منع الصقيع من التشكل عن طريق تشغيل مراوح كهربائية اذا توافرت تعمل على توفير نسيم من الهواء وبالتالي تشتيت تشكل الصقيع في البيوت البلاستيكية.

11 - القيام بفتح فتحات التهوية العلوية للسماح لنسيم الهواء بالحركة لتشتيت الصقيع.

12 - تجنب قلب او تحريك التربة اثناء الصقيع لان هذا الإجراء يزيد من فقد حرارة التربة

13- تجنب استخدام سماد عالي النتروجين لان النتروجين يجعل نسيج النبات غضاً غير مقاوم للصقيع.

14- رش المبيدات النحاسية يساعد النباتات إلى حدٍ ما على مقاومة الصقيع.

15-تشغيل أجهزة التدفئة -إن وجدت- في النصف الثاني من الليل

9. تصريف مياه الامطار من داخل المزرعة

ملاحظات مهمة:

• الاشجار المهملة والمصابة بالحشرات او الأمراض تكون حساسيتها أكبر للصقيع، لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة منها.

• عدم إجراء أي تقليم قبل أو بعد حدوث الصقيع.

• رش النباتات بإحدى المبيدات النحاسية او الكبريتية للوقاية من الأمراض.

ثانيا: قطاع الانتاج الحيواني

* مربي الاغنام والماعز:

1- التأكد من صلاحيه المبنى وعدم تسرب مياه الامطار الى الداخل سواء عن طريق السقف او الأرضية.

2- يجب التأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة، أما في بيوت الشعر والخيام فيجب تثبيتها في الأرضية بشكل محكم ووضع أربطه خاصه على السطح وتثبيتها في الأرض من كل الجهات.

3- إغلاق جوانب البركسات بحيث نسمح بالتهوية الجيدة واللازمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنب الأمراض.

4- التأكد من جاهزية غرف الولادة للاستعمال وقت الحاجة، مع فرشها بالقش، وفي حالة الولادة يجب تدفئة الأم والمولود الجديد وعدم تعريضهما للتيارات الهوائية الباردة.

5- وضع الأعلاف المركزة والقش داخل المخازن أو تغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها على سطح مرتفع عن الأرض مثل المشاتيح.

6- تخزين كمية كافية من الأعلاف المركزة والمالئة في مستودعات وتغطيتها جيدا نظرا للظروف التي نعيشها.

7- في أوقات الضباب والظلام يجب توفر الإضاءة ولو بشكل بسيط حتى تتمكن الحيوانات من تناول العلف والماء.

8- في أوقات البرد يفضل عدم استعمال ماء الحنفيات لان المياه بداخلها تكون شديدة البرودة واستعمال مياه التنكات إن أمكن.

9- الاهتمام بنظافة وجفاف الأرضية للمزرعة بشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة.

10- عدم اخراج الاغنام إلى المراعي في الأيام الماطرة والطقس البارد.

11- عدم تقديم العلائق الباردة خاصة للنعاج الحوامل لأنها قد تسبب لها الاجهاض.

12- العناية بخزانات المياه وينصح ان تكون داخل البركس لضمان عدم تجمد المياه والحفاظ على حرارتها معتدلة قدر الامكان.

* مربي الدجاج اللاحم:

1- التأكد من صلاحية المبنى والسقف وخلوه من الدلف وتسرب المياه الى الداخل.

2- وضع خزان ماء داخل البركس حتى تكون درجة الحرارة للماء والمقدمة للدواجن ما بين 14-18 درجة مئوية.

3- تشغيل الدفايات داخل الحضانة قبل وصول الصيصان ب 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة وهي 33 درجه مئوية، مع التأكد من صلاحية الدفايات، ووضع المعلف والماء وإضافة السكر للماء لإعطاء طاقة للصيصان.

4- الاهتمام بالفرشة بحيث تكون سميكة نوعا ما (لتتراوح ما بين 10-12 سم) تجنبا لبرودة الأرضية ووضع ميزان حرارة بحيث يكون بارتفاع ظهر الصوص، وان يكون بعيدا عن مصدر التدفئة.

5- عدم إغلاق البركس بشكل محكم ويجب ضمان تهوية مناسبة وجيدة حتى نسمح للغازات المتصاعدة بالخروج من البركس لتجنب تكاثفها على السطح ونزولها بشكل قطرات على القطيع والفرشة وبالتالي زيادة الرطوبة.

6- تقليب الفرشة في حاله تبللها حتى تختلط مع بعضها ويمكن استعمال الجير لامتصاص الرطوبة ولكن بحذر شديد أو إزالة جزء من الفرشة وخاصة حول المشارب وتغييرها.

7- وضع أنابيب غاز التدفئة في حمام مائي دافئ لعدم تجمدها والتأكد من كفاءة الدفايات خاصة للقطعان صغيرة العمر.

8- العناية بخزانات المياه وينصح ان تكون داخل البركس لضمان عدم تجمد المياه والحفاظ على حرارتها معتدلة قدر الامكان.

* قطاع الدجاج البياض:

1- تذكر أخي المزارع بأن الازعاج يؤثر سلبا على الإنتاج، لذلك يجب الاهتمام بتثبيت البلاستك على الجوانب حتى لا نترك مجالا لإحداث أصوات مزعجه للدجاج.

2- المحافظة على الإضاءة حيث أن أي خلل يسبب قلة في الانتاج لذلك يجب الاهتمام بالإضاءة وخاصة أوقات كون أشعة الشمس محدودة (يجب ان تكون فترة الإضاءة 16-17 ساعة يوميا).

3- وضع انابيب غاز التدفئة في حمام مائي دافئ لعدم تجمدها والتأكد من كفاءة الدفايات خاصة للقطعان صغيرة العمر.

4- العناية بخزانات المياه وينصح ان تكون داخل البركس لضمان عدم تجمد المياه والحفاظ على حرارتها معتدلة قدر الامكان.

*قطاع النحل:

1- تشيه خلايا النحل بأغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والامطار الى داخل الخلية.

2- وضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح.

3- رفع الخلايا عن الأرض ووضعها بشكل يمنع وصول الرطوبة الأرضية للخلايا والحرص على وضعها في أماكن بعيدة عن السيول تحت مظلات للوقاية من الأمطار الشديدة والبرد.

4- الحرص على تغذية الخلايا بالمحاليل السكرية واقراص الصويا وتوفر الغذاء داخل الخلية في المغذيات مع تكرار عملية التغذية في حاله استمرار الاحوال الجوية السيئة.