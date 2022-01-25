سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

تباين سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022في بورصات المحافظات بينما استقر في شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1480 دينارا، وتكرر نفس السعر في بورصات الحارثية والسليمانية ودهوك.

وسجل سعر الدولار في البصرة نحو 1481 دينارا، بينما سجل في أربيل نحو 1479.5 دينار، وفي الموصل 1480.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم، نحو 1639.87 دينار للشراء، و1641.16 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، نحو 1958.44 دينار للشراء، و1960.43 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، نحو 387.30 دينار للشراء، و388.05 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 395.90 دينار للشراء، و395.97 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4812.50 دينار للشراء، و4815.11 دينار للبيع.