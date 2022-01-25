مشروبات تساعد على تحسين أداء جهازك العصبي

يعد الدماغ البشري هو العضو الأساسي للجهاز العصبي، ويمثل مع الحبل الشوكي الجهاز العصبي المركزي، ويتحكم في أغلب أنشطة الجسم المختلفة؛ وحتى يمكنه القيام بهذه الوظائف، فإنَّ الأمر يتطلب كميات هائلة من الطاقة والمواد المغذية.

وتستطيع الحصول على كل ما تحتاجه ليس فقط من الطعام، ولكن أيضًا من المشروبات التي تحتوي على تراكيب كيميائية غنية، وبحسب موقع "ريدوس"، فإنَّ أهم المشروبات المفيدة لتحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي، هي كالآتي:

القهوة

أكثر من نصف سكان العالم يستهلكون هذا المشروب كل يوم، لأنها تساعد على البهجة، وتزيد التركيز، وتحسّن المزاج، بل وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الشاي الأخضر

إذا لم تكوني من محبي القهوة، يمكنك شرب الشاي الأخضر لتحسين وظائف الدماغ. بفضل الكافيين ومضادات الأكسدة، فهو يساعد على زيادة التركيز العام وتحسين الذاكرة. كما أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يقوي المناعة.

عصير الشمندر

عصير الشمندر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الآثار الضارّة للجذور الحرّة، والنترات المفيدة التي تعمل على تحسين أداء الدورة الدموية وتقليل احتمال الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروب يساعد في محاربة التعب ويخفف قليلاً من الصداع.

ويمنع تناول عصير الشمندر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى وانخفاض ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

شاي الكركم

الكركم هو مخزن حقيقي للمواد المفيدة التي تعمل على تحسين الذاكرة، ولها تأثير وقائي على الدماغ، ونظرًا لخصائص الكركم المضادّة للالتهابات، فإنَّ الشاي المضاف إليه هذه التوابل الصفراء مفيد أيضًا للبشرة ومشاكل المفاصل والجهاز الهضمي.

الشكولاتة الساخنة

الشوكولاتة الساخنة غنية بالفلافانول، مما يحسّن الانتباه والذاكرة وسرعة المعالجة والقدرة على التعلم، حاول تحضير هذا المشروب بالشوكولاتة الداكنة أو المرة (على الأقل 50% كاكاو)، لأنه يحتوي على معظم مركّبات الفلافونول.

شاي الجينسنغ

يُنشّط شاي الجينسنغ ويحسن التركيز، وله مفعول لا يقل عن القهوة، كما أن هذا المشروب عند تناوله بانتظام يقوّي الذاكرة ويحمي الدماغ من الأمراض التنكسية العصبية.

ولا ينصح باستخدام الجينسنغ لمرضى ارتفاع ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم وأمراض الكبد المزمنة.