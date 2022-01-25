ممثل الجهاد بلجنة الأسرى: نقل أبو حميد لسجن الرملة هو حكم بالقتل المتعمد

أكد ياسر مزهر، ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء 25/1/2022، أن إصدار الاحتلال قرار بنقل الأسير ناصر أبو حميد من مستشفى برزيلاي إلى سجن مستشفى الرملة رغم وضعه الصحي الخطير والصعب جداً هو حكم بالقتل المتعمد.

وشدد مزهر، على أن المطلوب التدخل الفوري والعاجل من كل المؤسسات الدولية وعلى رأسهم منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية التدخل لوقف هذا للقرار وهذه الجريمة بحق الأسير ناصر أبو حميد.

وقال مزهر:"لقد كان المتوقع إصدار قرار بالإفراج الفوري عنه لصعوبة وضعه الصحي، ولكن الاحتلال رفض الاستجابة لكل النداءات والمطالبات للإفراج عنه."

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لعملية قتل متعمد، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني للالتفاف حول قضية الأسرى المرضى.