سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، يواصل اللبنانيون البحث عن أسعار العملة الأمريكية الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، وهي العملة الوطنية في لبنان، فتارة تشهد انخفاضا وأخرى استقرارا، ونادرا ما تشهد ارتفاعا مقابل العملة الخضراء، بسبب الأزمات التي تُعاني منها لبنان منذ أكثر من 3 أعوام، وهو ما أدى إلى انهيار اقتصادها إلى حد كبير، كما أدى إلى انهيار عملتها الوطنية الليرة مقابل العملات الأجنبية الرئيسية أهمها الدولار واليورو الأوروبي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

وكل يوم يبحث المواطنون في لبنان عن سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، وهو ما يجدوه بسهولة عبر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، كونهم يبحثون باستمرار عما يهم الناس في كل بقاع الأرض، فهم يضعون باستمرار عبر موقع الوكالة أسعار العملات العالمية والعربية والمحلية، كما يضعون سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية مطلع كل يوم.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء

وتتغير أسعار العملات في لبنان في كل يوم، وأحيانا كل ساعة، وفق المغيرات التي تطرأ على الساحة اللبنانية، الذي يؤثر على شاشات البورصة سواء بالسلب أو الإيجاب، أما تشهد ارتفاعا أو استقرارا أو انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2022 خلال التعاملات المبكرة لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، وتراوح سعر الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 23500 و23600 ليرة للدولار.

سعر الدولار في بنك لبنان المركزي اليوم الأربعاء

واحتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية بينما لم يخرج السياسيون بخطة إنقاذ.