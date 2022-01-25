سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، ، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم ، إلى نحو 89.885 ألف ليرة (59.41 دولار).

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم، إلى نحو 67.415 ألف ليرة (44.56 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 52.433 ألف ليرة (34.66 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 44.942 ألف ليرة (29.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان اليوم

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، إلى نحو 78.651 ألف ليرة (51.98 دولار).

كما زاد متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان مساء اليوم، إلى نحو 2.795 مليون ليرة (1848 دولارا).

كذلك صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 629.209 ألف ليرة (415.87 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06%، أو ما يعادل 1.10 دولار، إلى 1845.30 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عند تسوية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، حيث عززت التوترات الجيوسياسية، وترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وزادت حالة القلق حيال التوترات الجيوسياسية بعدما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه يضع قواته في أوروبا الشرقية في حالة تأهب ردًا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، بينما نفت موسكو اعتزامها غزو أوكرانيا.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات أن يبدأ البنك رفع معدل الفائدة اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وقال "إدوارد مويا" كبير محللي السوق لدى "أواندا" لرويترز، إن الذهب سيصبح ملاذًا للمزيد من المستثمرين، إذ يبحثون عن الحماية مع تزايد مخاوف النمو، وعدم اليقين حيال التوقعات المستقبلية.

أضاف، أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 1800 دولار، و 1860 دولاراً للأوقية، أو أعلى قليلًا خلال الأسبوعين المقبلين.

ودعمت خسائر مؤشرات "وول ستريت" خلال تعاملات اليوم من ارتفاع أسعار الذهب، لكن لجوء العديد من المستثمرين إلى الدولار حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط المقبل، صعودًا بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.90 دولار لتصل إلى 1841.70 دولار للأوقية عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 95.851 نقطة.