حكم صلاة التراويح بالمسجد للنساء في شهر رمضان 2022 .. وعدد ركعاتها، نرى النساء في شهر رمضان المبارك يذهب إلى المساجد المخصصة لهن لأداء صلاة العشاء والتراويح، لأن صلاة التراويح من العبادات التي يؤديها المسلمين في شهر رمضان الفضيل، ففي شهر رمضان تمتلئ المساجد بالمصلين وخاصة في صلاتي العشاء والفجر، لينالوا الأجر من الله سبحانه وتعالى، إذ يبحث المصلون عن المساجد التي يؤم بها الشيوخ ذات الأصوات الجميلة في تلاوة القرآن الكريم أثناء صلاة التراويح في المسجد.

حكم صلاة التراويح بالمسجد للنساء في شهر رمضان 2022 .. وعدد ركعاتها

ومع تبقي نحو شهرين على حلول الشهر الفضيل، يبحث المسلمون وخاصة النساء منهن عن حكم صلاة التراويح بالمسجد للنساء في شهر رمضان 2022 .. وعدد ركعاتها، وهو ما يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، وضعه لمتابعيه، من أجل تسهيل عملية البحث وتوفير الوقت عليهم.

حكم صلاة التراويح بالمسجد للنساء في شهر رمضان

يرى المالكية أنّ صلاة التراويح مندوبة نُدباً مُؤكّداً، وهذا الحُكم يشمل الرجال والنساء؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي يرويه أبو هريرة: (من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ، ومن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ).

حكم صلاة التراويح:

اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" أخرجه النسائي.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" رواه البخاري.

وصلاة التراويح أكثر مِن ثمان ركعات، لأن الترويحة الواحدة بعد أربع ركعات، فلو كانت ترويحتين لزم أن يكون عدد الركعات اثنتي عشرة ركعة، والحقُّ أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ست وثلاثون ركعة، ولم تعرف الأمةُ القولَ بأن صلاة التراويح ثمان ركعات إلا في هذا الزمن، وسبب الوقوع في تلك المخالفة: الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا.