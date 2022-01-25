دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان مكتوب 2022- 1443، نحو شهران على حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والغفران، إذ ينتظر المسلمون حول العالم حلول الشهر الفضيل، لما يحمله من خيرات لهم، فهو شهر المغفرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومضاعفة العبادات، فهو يؤتي بالحسنات ويذهب السيئات، ويتضاعف فيه الأجر، وتكثر قراءة القران والأدعية والروحانيات، وبه طقوسا دينية يمارسها المسلمون في هذه الشهر الفضيل.

دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان مكتوب 2022- 1443

ينتظر المسلمون هذا الزائر الفضيل، فهم يفضلونه عن باقي شهور السنة، كما أنهم يبحثون قبل حلوله عن دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان مكتوب 2022- 1443، لما له من فضل وأجر، إذ أن الأدعية تقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتزيد حسناته وتذهب سيئاته، ولها الكثير من الفضل، كما يحقق الله سبحانه وتعالى أمنيات عبده في تلك الأيام المباركة، ويسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لجلب دعاء اليوم الأول لمتابعيه.

دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان مكتوب

ويوجد في شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، حيث ينتظرها المسلمون لمضاعفة الأجر والحسنات، فيلجأ المسلم للاعتكاف في المنزل طيلة العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فهي تأتي في يوم فردي، ولم يحدد العلماء أي يوم، لذلك يقضي المسلمون كل وقتهم في الـ 10 أيام الأخير داخل المسجد.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.