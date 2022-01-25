تعليم غزة: تعطيل الفترة المسائية غداًُ وللفترتين الصباحية والمسائية يوم الخميس

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 25/1/2022، قرارها بشأن دوام المدارس في المنخفض الجوي.

وقالت الوزارة:" في ضوء توقعات الحالة الجوية للأيام القادمة، والمنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به المنطقة، فقد تقرر تعطيل الدراسة للفترة المسائية يوم غد الأربعاء الموافق 26 يناير."

وأضافت الوزارة أنها قررت التعطيل بعد غد الخميس الموافق 27 يناير للفترتين الصباحية والمسائية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال.

من جهته، قال رئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث فريد أبو عاذرة: نظراً للظروف الجوية الحالية فقد تقرر العمل بما يلي:

١_ تعمل جميع المدارس بشكل طبيعي في الفترة الصباحية ، بينما تغلق مدارس الفترة المسائية ليوم غد الأربعاء 26/1/2022

٢- تغلق جميع المدارس يوم الخميس القادم 27/1/2022.

ومن المقرر، أن يتأثر قطاع غزة، الأيام الثلاثة المقبلة، بمنخفض جوي وماطر يؤثر على الطرقات والشوارع، الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر والاحتياطات اللازمة.