نادي الأسير يحذّر من خطورة نقل الأسير أبو حميد من المستشفى للسجن

حذّر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء 25/1/2022، من خطورة احتمالية نقل الأسير ناصر أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى السجن، وذلك عقب معلومات وردت عن نيّة إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى "عيادة سجن الرملة" رغم صعوبة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.

وكان شقيقه ناجي أبو حميد قد تمكن من زيارته يوم أمس الإثنين وأكد أن ناصر تحوّل إلى هيكل عظميّ، فاقد القدرة على استخدام أطرافه، ومن الواضح أنه فقد القدرة على الكلام، وما يزال وضعه خطيرًا، كما وأفاد أحد الأطباء المشرفين على حالته، أنهم سيبقون ناصر في غرفة العناية المكثفة إلى عدة أيام ثم ينقوله إلى قسم آخر.

يذكر أن إدارة السجون قامت بفعل ذلك مع الشهيد سامي أبو دياك الذي كان يتواجد في مستشفى "سوروكا" ثم نقلته قبل إتمام العلاج وأبقت على احتجازه في معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى بالمسلخ، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، ونقله إلى المستشفى ثم أعلن عن استشهاده جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).