قرار مهم من رام الله بشأن الطلبة والمعلمين يومي الأربعاء والخميس

أصدرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 25/1/2022، قرارها بشأن دوام الطلبة والموظفين في جميع الوزارات يومي الأربعاء والخميس.

وأفادت الحكومة، أنه نظرًا للظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، ينتهي دوام الطلبة والموظفين في جميع الوزارات ليوم غد الأربعاء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

فيما قررت تعطيل المدارس والوزارات يوم الخميس27 كانون ثاني مع استمرار دوام الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني لتقديم المساعدة للمواطنين خلال الظروف الجوية المتوقعة.

ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس بمنخفض جوي قوي وماطر، قد يؤثر على كافة مناحي الحياة.

