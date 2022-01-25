أبو عاذرة: الأونروا ستُعين معلمين جدد بداية فبراير المقبل

أكد رئيس برنامج التعليم في وكالة "أونروا" فريد أبو عاذرة، اليوم الثلاثاء 25/1/2022، أن الصف الرابع هو أكثر الصفوف حاجة للمعالجة وتعويض الفاقد التعليمي؛ لذلك خصص معلم معالجة للرياضيات واللغة العربية.

وبين أبو عاذرة في حديث لـ"صوت القدس"، أن وكالة الغوث بصدد تعيين 80 مدرس رياضة و80 مدرس تربية فنية لمشروع الدعم النفسي والمعنوي عقودهم بداية فبراير القادم.

ونوه إلى أنه رغم انعقاد امتحان تحديد الفاقد التعليمي نتيجة الجائحة في السنوات السابقة إلّا أن النتائج لم تعلن من قبل الوزارة بعد.

وقال :"إذا لم تصدر وكالة الغوث قرارًا بتثبيت 1500 معلم يعمل حاليًا تحت بند العقد لن يكون امتحان توظيف لهذا العام."

وأكد أبو عاذرة، على أن مدارس وكالة الغوث في خطوة عملية عكسية أعطت معلم المساندة الحصص النظامية (جدول المدرس الأساسي) وقام المعلم الأساسي بعملية المعالجة للصفوف من الأول للرابع.