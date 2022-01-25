للمرة الأولى: رئيس "إسرائيل" يزور الإمارات الأحد

أفاد موقع "والاه" العبري بأن رئيس دولة الاحتلال "الإسرائيلي" يتسحاق هرتصوغ، سيزور يوم الأحد وللمرة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب الموقع سيقوم هرتصوغ وزوجته ميخال، بزيارة رئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد بدعوة من بن زايد، في أول زيارة رسمية لرئيس دولة الاحتلال إلى الإمارات.

وفي إطار زيارته سيزور هرتصوغ معرض إكسبو في دبي، حيث من المتوقع أن يقام "يوم إسرائيل"، كما سيعقد اجتماعات رسمية مع بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وممثلي الجالية اليهودية.

وتأتي زيارة هرتصوغ بعد أن قام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.