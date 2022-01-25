تحذير مهم من شركة الكهرباء في قطاع غزة

أصدرت شركة كهرباء غزة اليوم الثلاثاء 25/1/2022، بياناً مهماً بشأن تأثير المنخفضات الجوية المتوقع وصوله للقطاع.

ودعت الشركة في بيانها، المواطنين في ظل ظروف الطوارئ واحتمال دخول القطاع تحت تأثير منخفضات جوية عميقة، لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وحثت الشركة، المواطنين على القيام بشحن عدادات الكهرباء الخاصة بكمية كهرباء تكفي لفترة زمنية مناسبة، تحسباً من نفاذ رصيدكم خلال فترة الطوارئ.

ودعتهم للاتصال أو طلب الخدمة عبر المنافذ الرسمية والمواقع الإلكترونية وعبر رقم الطوارئ الخاص بمركز الاستعلامات 133.