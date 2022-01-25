تقرير في الشتاء.. احصل على الدفء واخسر حياتك

حذر الاستشاري في الأمراض الصدرية، د. شادي عوض، اليوم الثلاثاء، من خطورة التداعيات السلبية عند المواطنين في إشعال الفحم والخشب للتدفئة والاستحمام في فصل الشتاء دون وجود تهوية للمنافذ، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع إصابات مرضية وربما حالات وفيات.

ونبّه عوض الذي يشغل أيضًا رئيس قسم فرز الأجهزة التنفسية في مشفى الشفاء الطبي بغزة، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من أن الجلوس بجانب النار الموقدة لفترات طويلة قد تسبب أضرار في عمل ووظائف الجهاز التنفسي التي تصل لحد الإصابة بتليفات في الرئة وأزمة حساسية في الصدر، بفعل زيادة أكسيد الكربون في الهواء.

وأوضح أن الاستحمام عبر تسخين المياه بالغاز و"البابور" الذي ينجم عنه بخار كثيف دون تهوية المنافذ قد يؤدي إلى حدوث حالات اختناق ووفيات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بغزة سجلت قبل أيام حادثة وفاة في المحافظة الشمالية، جراء الاستخدام الخاطئ للاستحمام دون وجود تهوية.

وأفاد عوض: بأن "مجمع الشفاء الطبي سجل خلال الأيام الماضية حالات اختناق جراء استنشاق الدخان والبخار الناجم عن إشعال النار المستخدمة في التدفئة والاستحمام، دون تسجيل حالات خطيرة".

وأضاف أن الأطباء قدموا العلاج لتلك الإصابات في تعويض الأكسجين عبر استخدام العلاجات اللازمة لإعادة عمل الرئتين.

وتقدم عوض، بنصائح عدة للمواطنين لا سيما المرضى والأطفال وكبار السن بعدم الجلوس لساعات بجانب النار الموقدة بالفحم والحطب والورق مع ضرورة فتح منافذ شبابيك البيت والأماكن المغلقة لتهوية المكان، إلى جانب التحلي بسبل الوقاية والإرشاد.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في رام الله وقطاع غزة، قد أعلنتا، سابقًا، عن تسجيل وفيات بالاختناق جراء إشعال المدفأة التي تعمل على الغاز أو "الكانون" في البيت دون وجود تهوية للمكان.

فيما حذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من النوم وإبقاء الفحم مشتعلاً للتدفئة داخل الغرفة، مشدّدًا على ضرورة التأكد من إطفاءها وإخراجها من الغرف قبل النوم.



