رام الله تقرر بشأن دوام المدارس غداً وغزة تتريث

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله ، مساء اليوم الثلاثاء، عن إعادة المدراس الحكومية والخاصة والوكالة تنظيم جدول الحصص ليوم غدا ً الاربعاء حتى الساعة 12:30.

وقال الوزارة في تصريح صحفي : " في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة، تنظم المدارس الحكومية والخاصة والوكالة جدول الحصص ليوم غد الأربعاء حتى الساعة 12:30".

بدورها، أكدت الوزارة في غزة، انتظام الدوام وفق الخطط الموضوعة من قبل الوزارة خمس حصص لكل فترة، مبينة أنها في حالة انعقاد دائمة لمتابعة الحالة الجوية، للخروج بالقرارات المناسبة التي تحفظ سلامة الطلبة.

وتتأثر فلسطين، يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي جديد سريع يتزامن مع رياح قطبية شديدة البرودة ستتدفق نحو البلاد _بمشيئة الله تعالى_، وذلك اعتباراً من ساعات الفجر الأولى وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار في معظم المناطق الشمالية، والوسطى من البلاد، وقد تصحب بعواصف رعدية، وزخات غزيرة من البرد في بعض الأحيان نتيجة حالة التبريد الشديد.