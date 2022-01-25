بالفيديو عقب هدم منزلين.. إصابات برصاص قوات الاحتلال في حي الطور بالقدس

أصيب تسعة مواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان حي الطور بمدينة القدس المحتلة، عقب هدم آليات الاحتلال منزلين لعائلة كرامة في الحي الذي يواجه مؤامرة "إسرائيلية" تهدف لطرد السكان لصالح الاستيطان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 9 إصابات بينهم المصور الصحفي أحمد غرابلي خلال اعتداء قوات الاحتلال على مجموعة من الشبان خلال هدم منزل في حي الطور، بالرصاص الحي وقنابل الغاز.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين وهما أنيس كرامة، ومنذر وآدم النتشة وقد اقتادتهما إلى جهة غير معلومة، فيما تواصل القوات المنتشرة في جميع انحاء حي الطور قمع المواطنين.

ويواجه سكان حي الطور اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من حكومة "نفتالي بينت" التي تهدف من وراء تلك الإجراءات إلى طرد ساكنيه والسيطرة على الحي لصالح بناء البؤر الاستيطانية.