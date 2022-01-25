"مانشستر يونايتد" يتحرك لخطف هدف ليفربول

أرسل مانشستر يونايتد كشافيه، الأسبوع الماضي، من أجل متابعة أحد أهداف ليفربول، في الميركاتو الشتوي الحالي.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لويس دياز جناح بورتو، جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية في الشهور الأخيرة، بفضل العروض المميزة التي يقدمها مع العملاق البرتغالي.



وسبق وأن أعرب ليفربول عن اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لتعويض غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، لمشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية.



وسجل دياز 16 هدفًا وصنع 6 آخرين في 28 مباراة هذا الموسم، ليساعد فريقه على تصدر الدوري البرتغالي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه سبورتنج لشبونة.



ومن الأندية الأخرى المهتمة أيضًا بضم دياز، أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.



وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 67 مليون إسترليني، ولا يزال عقده يمتد لعامين ونصف مع بورتو.



يذكر أن اليونايتد يسعى لضم دياز لتعويض الرحيل المنتظر لأنتوني مارسيال، الذي بات قريبًا من الانتقال لصفوف إشبيلية على سبيل الإعارة.

