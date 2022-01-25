طريقة عمل "شوربة لسان العصفور" رمضان 2022

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2022، يتميز شهر رمضان المبارك 2022، بتعدد أصناف الطعام على موائده، وتختلف هذه الأطباق من بلد لأخر، بتنوع المذاق والوجبات، فالبعض يميل لما هو انتاج اللحم أبرز عناصره، وأخر للخضار عنصر أساسياً، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، ستخصص لكم في هذه المقالة لأبراز وجبة لها طلب ومذاق عام وعنصر رئيسي، "شوربة لسان العصفور"التي يكثر البحث عنها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تعد شوربة لسان العصفور من الاطباق المفضلة لدى غالبية الصائمين، ويتم عملها بشكل يومي خلال شهر رمضان.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2022

مكونات شوربة لسان العصفور

2 صدر دجاج مقطع

6 كأس ماء

4 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كأس لسان العصفور

5 كأس مرق دجاج ساخن

2 ½ كأس ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة نعنع يابس

بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين

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طريقة تحضير شوربة لسان العصفور

نضع الدجاج في قدر عميق ونضيف الماء ونسلقه حتى ينضج ثم نصفيه من الماء .

نفتت صدر الدجاج ونضعه في طبق ونتركه جانباً .

نضع في قدر عميق كلاً من الزيت ومعجون الطماطم ونحرك لبضعة دقائق ثم نضيف لسان العصفور ونحرك جيداً .

نضيف مرق الدجاج الساخن والماء الساخن ونحرك ونترك المكونات على نار هادئة لربع ساعة مع التحريك من حين لآخر .

نضيف الدجاج المفتت والملح والفلفل الأحمر والنعنع اليابس ونحرك جيداً ونترك المكونات تغلي لبضعة دقائق .

نضع الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للأكل.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2022

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