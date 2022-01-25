تعرف على فوائد التين الصحية للنساء وقبل النوم .. يحمي من أمراض القلب

يبحث المواطنين في مختلف انحاء العالم عن فوائد التين التي تعود على صحة الانسان ، حيث يفضل الصغار والكبار تناول التين لما له من فوائد صحية عالية تقي الجسم من الأمراض وتحميه من أمراض القلب وغيره ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم نقاط عدة توضح لكم فوائد هذه الفاكهة الموسمية .

وبات الآن بإمكان الجميع معرفة فوائد التين ، وهي سهلة البلع والهضم كما انها متوفرة طوال العام ، علمًا أن التين أنها تزرع في غرب آسيا والشرق الأوسط لكن موطنه يمتد من تركيا حتى شمال الهند وهي منتشرة في بلدان البحر المتوسط.

أبرز فوائد التين

1 ـ يجلو رمل الكلى والمثانة.

2 ـ ينفع في خشونة الحلق والصدر والقصبة الهوائية.

3 ـ يغسل الكبد والطحال.

4 ـ يدر البول

5 ـ ولعلاج كسل الأمعاء

6- يحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "الماغنيسيوم".

7- يساعد في تنظيم الضغط الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقاية من سرطان القولون وعلاج الإمساك.

8 - التين غذاء غني بالألياف ذات الفوائد الجمة في الوقاية من سرطان الأمعاء وخفض الكوليسترول؛ وبالتالي إبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب.

9 - التين مصدر مهم للمعادن، ويأتي على رأسها "البوتاسيوم". فللبوتاسيوم دور مهم في الوقاية من خطر القاتل الصامت، أي ارتفاع الضغط الشرياني إذ يمنع تكرس صفائح "الكوليسترول" على باطن الشرايين، ويقوم بطرد الفائض من معدن "الصوديوم" خارج الخلايا فيحافظ على توازن السوائل.

تعرف على علاج الدوالي عن طريق أوراق التين

ووضع لكم فريق فلسطين اليوم ، علاج الدوالي عن طريق أوراق التين ، أولاً: ضع 5 أوراق تين في 4 أكواب من الماء واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق، واشرب كوبًا واحدًا من الماء وضعه على منطقة الدوالي بعد تدفئة الباقي.

ونشير لكم إلى أن ضرورة الاستمرار في هذا لمدة 21 يومًا. بعد 21 يومًا ، يمكن تطبيق هذه الطريقة من وقت لآخر.

وفي نهي المقالة نود أن نشير لكم في ملحوظة: لا تستهلك أوراق التين دون استشارة الطبيب ، ولا تستخدمه للأغراض العلاجية.