برشلونة يضغط على فاتي لتغيير قراره

يضغط نادي برشلونة على لاعبه الشاب أنسو فاتي، لإجراء عملية جراحية للتعافي من إصابته الحالية في العضلة ذات الرأسين بفخذه الأيسر.



وتعرض فاتي (19 عامًا) للإصابة خلال مباراة برشلونة وبيلباو في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وخرج على إثرها من الملعب باكيًا.



وكان يفاضل فاتي بين خيارين: أولهما الخضوع لجراحة في الركبة، والثاني تلقي علاج محافظ، واختار اللاعب الابتعاد عن العملية الجراحية.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن العديد من مسؤولي برشلونة، وريكارد برونا طبيب الفريق والمدرب تشافي هيرنانديز يؤيدون قرار خضوع فاتي لعملية جراحية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يحاول الضغط على فاتي لتغيير قراره، لكن من الواضح أنهم لن ينجحوا في هذا الأمر.



وأوضحت أن النادي الكتالوني سيعلن عن القرار النهائي بشأن وضع فاتي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي.



وذكرت أنه في حالة تجنب الجراحة سيعود فاتي للملاعب خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني أنه سيشارك مجددًا مع برشلونة في المباريات هذا الموسم.