بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن آلية السفر ليوم غد الأربعاء

أعلنت الأمن الوطني ووزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الأربعاء الموافق 26 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد يكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/5) هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4) هنا.

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى ضرورة إحضار المسافرين بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت الداخلية بغزة، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.