بالصور الزراعة بغزة توضح كميات الأمطار التي هطلت خلال 21يوماً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:09 م
25 يناير 2022
أمطار
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أعلنت وزارة الزارعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن كميات هطول الأمطار على مناطق قطاع غزة خلال الـ21يوماً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد أيام الهطول بلغت 21 يوماً بنسبة مئوية للهطول 67.8% من المعدل العام لكافة المحافظات، مبينة أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغ 244.3ملم، ومتوسط الهطول ليوم أمس الإثنين  7.1ملم.

وأشارت إلى أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم بلغت 78.9مليون متر مكعب، لافتا إلى أن أعلي هطول أمطار سجل في منطقة النصيرات بـ21ملم.

وفيما يلي احصائيات هطول الأمطار  بالملم على المحافظات الجنوبية:

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