إصابات في اعتداء المستوطنين على رعاة الماشية جنوب الخليل

أصيب عدد من رعاة الماشية برضوض، اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء مستوطنين مسلحين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين المسلحين من مستوطنات "متسبي يائير" و"يعقوب داليا" و"ماعون" المقامات على أراضي المواطنين، اعتدوا على رعاة الماشية بالضرب بالهروات، ورشقوهم بالحجارة وأجبروهم على ترك أراضيهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين حاولوا اقتحام قريتي شعب البطم والفخيت الواقعتين بمسافر يطا، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، ومنعوهم من الاقتراب من منازلهم.