طريقة عمل البسبوسة في رمضان 2022-1443هـ، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل البسبوسة الشهية والتي تعد من الحلويات التي يحبها الجميع، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين في شهر رمضان، وخاصة النساء اللاواتي لم يقوموا بعملها قبل ذلك، حيث نقدم لكم طريقة سهلة وواضحة لعمل البسبوسة في شهر رمضان.

طريقة عمل البسبوسة في رمضان 2022-1443هـ

وتعتبرالبسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثير من المسلمين في شهر رمضان، فهي من الحلويات الشهية التي تختلف طرق تقديمها ومنها عدة أنواع :البسبوسة بالزبادي، وبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة جوز الهند، حيث تتباين طرق إعداد البسبوسة من منطقة إلى أخرى، ونقدم لك عزيزي القارئ طريقة سهلة للبسبوسة بالقشطة لتزين موائدكم في شهر رمضان.

طريقة عمل البسبوسة في رمضان 2022-1443هـ

مقادير ومكونات البسبوسة بالقشطة 2022

1 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 ملاعق كبيرة سكر

نصف كوب زيت نباتي

1 كوب حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة جوز الهند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 علبة قشطة

كوب ونصف سميد ناعم

1 ملعقة كبيرة جوز الهند (للتزيين)

3 ملاعق كبيرة لبن زبادي

1 كوب من القطر (للتزيين)

طريقة عمل البسبوسة في رمضان 2022-1443هـ

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة 2022

نضع البيض في وعاء الخلط، ثم أضيفي البيكنج باودر، والسكر وحركي الخليط.

نسكب الزيت النباتي، وأضيفي الحليب البودرة والملح وجوز الهند والفانيلا.

نضيف السميد، و القشطة، واخلطيهم جيدا.

نضيف اللبن الزبادي.

ندهن طحينية بقالب الكب كيك. ووزعي من عجينة البسبوسة للنصف، ثم أضيفي علبة القشطة كلها، وأضيفي طبقة ثانية من البسبوسة فوق القشطة.

نضيف جوز الهند على الوجه.

ندخل الصينية للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

نزين البسبوسة بالقطر حسب الرغبة وتقدم ساخنة او باردة حسب الرغبة مع قهوة أو اي مشروب.

