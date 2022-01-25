الهلال السعودي يعلن رحيل مهاجمه الفرنسي غوميز

أعلن نادي الهلال السعودي، بطل الدوري لكرة القدم، رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم، بافتيمبي غوميز، رسميا ، بعد مسيرة حافلة منذ التحاقه به في صيف 2018.

وقال النادي في تغريدة له على "تويتر": "إلى اللقاء "بافي" وشكرا لك على كل ما حققناه معاً، ونحن نحبك وسوف نفتقدك".".

واستعرض الهلال البطولات التي حققها غوميز مع النادي، ونشر صور المهاجم الفرنسي مع كؤوس البطولات التي فاز بها ".

من جانبه كتب غوميز في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر..".

وكان قد انضم غوميز البالغ 36 عاما إلى الهلال صيف 2018 قادما من غلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، وجدد عقده في 25 يوليو 2020 حتى يونيو 2022، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

خاض غوميز مع نادي الهلال 151 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 116 هدفا وصنع 19,.

وساهم غوميز في تتويج الهلال بستة ألقاب هي دوري أبطال آسيا مرتين (2019 و2021)، والدوري المحلي مرتين (2020 و2021)، وكأس الملك مرة واحدة (2020) ومثلها الكأس السوبر المحلية (2022).