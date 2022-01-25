كورونا غزة : "4 "وفيات و " 894 " إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 25/1/2022 ، ان عدد الوفيات ارتفع في قطاع غزة لـ4 وفيات و تسجيل"894" اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 2295 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 77 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وقالت ان اجمالي تراكمي للمصابين 195328 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 4306 حالة

اجمالي المتعافين 189278 حالة ، اجمالي الوفيات 1744 وفاة.

وبشأن التطعيمات ، أوضحت أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 574746 شخص