تعليق الدوام في مدارس الضفة الحصة الرابعة انتصاراً للشهيد ياسر عرفات

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام في المدارس بعد الحصة الرابعة رداً على الرسومات الكاريكاتيرية المتعلقة بالشهيد، ياسر عرفات، والتي علّقت أمس في متحف ياسر عرفات، في معرض فني شارك فيه فنانون دوليون.

وقال البيان إن "ما أقدمت عليه مؤسسة ياسر عرفات من معرض للصور يسيء ألى رمزية الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الشهيد الزعيم ياسر عرفات، يوجب علينا الوقوف ورفع الصوت عاليا تجاه زعيمنا أبو عمار".

وأدان الاتحاد في بيانه العمل الفني الكاريكارتير، وطالب "بإقالة المسؤولين عن هذا الحدث من إدراة المؤسسة ومن قام بتنسيق هذا المعرض المسيء".

ودعا الاتحاد معلمي ومعلمات والعاملين في وزارة التربية والتعليم والمديريات "للانتصار، اليوم، لروح الشهيد ابو عمار وتعليق الدوام بعد الحصة الرابعة ومغادرة أماكن العمل ورفع صور ابو عمار اثناء المغادرة والمسير وتعليق الصور في المكاتب الخاصة بالموظفين". فضلاً عن "تخصيص الاذاعة المدرسية غدا صباحا للحديث عن هذا القائد الرمز وعمل فعاليات في المدارس ومعارض صور تليق بنضال شهيدنا".