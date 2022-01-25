لليوم الـ 25 على التوالي ..الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:15 ص
25 يناير 2022
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يواصل الأسرى الإداريون اليوم الثلاثاء25 /1/2022 ، مقاطعتهم للمحاكم الصهيونية  لليوم 25

يُذكر أن قرار المقاطعة لمحاكم الاحتلال لليوم الثالث والعشرين على التوالي، يأتي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة .

الجدير بالذكر، أن قرابة الـ500 اسير اداري يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن،

يُشار إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ كانت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

 

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