بالصور زكريا بكر لـ"فلسطين اليوم" : وفاة صياد جراء انقلاب حسكة شمال القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:10 ص
25 يناير 2022
صياد فلسطيني يلاحق لقمة العيش رغم الأجواء الماطرة والباردة ‫(42336773)‬ ‫‬.JPG
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أعلن زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة اليوم الثلاثاء 25/1/2022 ، عن وفاة الصياد يحيى سامي شبير 24 عاماً جراء انقلاب حسكته شمال القطاع .

وقال بكر ل"فلسطين اليوم" إن الحسكة قلبت في تمام الساعة السادسة صباحاً ، مما أدى إلى وفاته وتم نقله على إثرها للمستشفى الأندونيسي  شمال القطاع .

وبين انه وبعد انقلاب حسكة المجداف في البحر الذي يعمل عليها  الصياد علق في الشباك  مما أدى إلى وفاته غرقًا.

ويشار إلى أن الشرطة البحرية بقطاع غزة فتحت البحر أمام الصيادين بعد انقشاع آثار المنخفض الجوي القصير الذي دام ليومين ، وانخفاض ارتفاع الأمواج .

 

صورة الصياد شبير.jpg
 

#زكريا بكر #سياد شمال القطاع

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