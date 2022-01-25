اليكم أسهل طريقة لعمل السينابون اللذيذة في المنزل

طريقة عمل السينابون، يعتبر السينابون من وصفات الحلويات الغربية التي لها مذاق مميز ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، لذلك اعد لكم فريق فلسطين اليوم مقالة حول مكونات و طريقة تحضير السينابون، لا سيما ان هناك عمليات بحث كثيرة عن طريقة عمل السنابون.

السينابون هي نوع من الحلويات الغربية المميزة التي لها مذاق رائع جدًا بطعم القرفة اللذيذة، ويمكن تقديمها في المناسبات السعيدة ويمكنك اليوم تحضيرها بنفسك بالعديد من الطرق المختلفة.

طريقة عمل السينابون بالقرفة:

المقادير:

4 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة.

ثلث كوب من السكر.

مقادير الحشو:

كوب من السكر البني.

ثلث كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

للوجه:

كوب ونصف من السكر البودرة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير السينابون بالقرفة:

1- في وعاء صغير يتم خلط الخميرة مع الحليب الدافئ مع ملعقتين من السكر، ويتم تقليب المكونات وتترك جانبًا لمدة 5 دقائق.

2- نضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه خليط الخميرة والسكر، والزبدة والملح والبيض، ويتم عجن جميع المكونات جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

-3 تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر جيدًا.

4- نخلط القرفة مع السكر البني في وعاء صغير.

5- يتم فرد العجينة وندهنها بالزبدة ويُرش عليها خليط القرفة، ويتم لف العجينة على شكل رول.

6- يتم تقطيع رول العجينة إلى دوائر، ويتم رصها في الصينية المدهونة بالزبدة.

7- توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة 400 لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج ونحصل على اللون الذهبي.

8- يتم خلط السكر البودرة مع الحليب والفانيليا، ويتم رص السينابون في طبق التقديم ويصب عليه هذا الخليط.

طريقة عمل السينابون بالشوكولاتة:

السينابون بالشوكولاتة

مقادير السينابون بالشوكولاتة:

2 كوب من الدقيق.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق من الحليب البودرة.

كوب من الجبن السائل.

نصف كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

3 ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من القرفة.

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ربع كوب سكر بودرة.

2 كوب من صلصة الشوكولاتة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ويتم وضع الزيت به مع الخميرة، ويضاف إليهم السكر البودرة والحليب البودرة.

نضع الدقيق والبيكنج بودر، وتقلب المكونات وتعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات، ويتم فرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق.

ترش العجينة باالداخل بالقرفة والكاكاو والسكر، ويتم لفها على الحشو بشكل اسطواني.

تقطع إلى حلقات متوسطة الحجم، ويتم رصها في صينية مغلفة بورق الزبدة.

نضع الصينية في الفرن الساخن لمدة ثلث ساعة تقريبا.

يتم خلط 2 كوب من السكر مع الحليب والجبن السائل ويتم تقليبهم جيدا.

يتم صب الخليط على السينابون فور خروجه من الفرن، ويرص في طبق التقديم وتزين بصلصة الشوكولاتة، وتقدم بالهناء والشفاء.