طالع أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب و العملات في عدة دول مختلفة و بشكل يومي، خصوصاً أن الكثير من الناس يبحثون عبر محركات البحث عن أسعار الذهب و العملات المختلفة مقابل الدولار الأمريكي.

و شهدت أسعار الذهب في المغرب ارتفاعاً على مختلف العيارات، حيث زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24، في المغرب اليوم، مسجلا 548.43 درهم (58.99 دولار).

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وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب، إلى نحو 479.89 درهم (51.62 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، إلى نحو 411.33 درهم (44.25 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 في المغرب، نحو 319.92 درهم (34.41 دولار).

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 17.056 ألف درهم (1835 دولارا).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى نحو 3839 درهما (412.96 دولار).