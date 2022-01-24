سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 25 يناير 2022، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك اللبنانية كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 25 يناير 2022

زاد سعر الدولار في لبنان أمس الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 خلال التعاملات المبكرة لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

وتراوح سعر الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 23150 و23200 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا " الليرة السورية"

سعر الدولار في بنك لبنان المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة إذ يصنف 80% منهم كفقراء.

ويواجه لبنان المعتمد على استيراد الوقود أزمة أيضا في الطاقة، وحتى قبل الأزمة، كانت إمدادات الوقود التي تستخدم في محطات الكهرباء تشهد نقصا حتى في العاصمة. وحاليا، تعتبر الأسر نفسها محظوظة إن حظيت بأكثر من ساعة أو نحو ذلك من التيار الكهربائي يوميا.

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