سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا " الليرة السورية"

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في سوريا لليوم الثلاثاء، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل السوريين لاسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا

وفقد سجل سعر الدولار في سوريا بداية تعاملات يوم أمس الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ارتفاعاً

وزاد سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم 4074 ليرة للشراء، و4118 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4865 ليرة للشراء، و4922 ليرة للبيع.سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم 957 ليرة للشراء، و969 ليرة للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 976 ليرة للشراء و988 ليرة.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الأحد، نحو 11886ليرة للشراء، و12027 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا

وفيما يلي مقطع فيديو يوضح لكم أسعار العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء 25/1/2022م.