قدورة فارس: الجهود الأممية والمحلية بخصوص قضية الأسير ناصر أبو حميد لم تثمر شيئاً

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني أ. قدورة فارس مساء اليوم الاثنين أن الجهود الأممية والمحلية بخصوص قضية الأسير ناصر أبو حميد لم تثمر شيئاً حتى اليوم أمام تعنت الاحتلال

و أوضح فارس أنه وفقاً للقانون الصهيوني، فإن حالة مثل حالة الأسير أبو حميد كان بالإمكان إطلاق سراحه من خلال لجنة صهيونية خاصة بموجب القانون ولكن تم تعطيله قبل سنوات

و أضاف: "تبقى بوابة العمل والتضامن مع الأسرى من خلال السياسة أما القانون فلم يعد يجدي نفعاً بسبب عنصرية الكيان الصهيوني ضد قضايا الأسرى الفلسطينيين".

و بين رئيس نادي الأسير أن الاحتلال هو احتلال عنصري فاشي يقتل الأطفال ويدمر البيوت ويحتجز الجثامين في مشهد يعكس سلوك العصابات، مشيراً الى أن ما يحدث من جرائم ضد الأسير أبو حميد أمر متوقع.

و كان شقيق الأسير ناصر أبو حميد أكد أن هناك تدهوراً صحيَّاً طرأ على صحته في مستشفى "برزلاي الإسرائيلي".

وقال ناجي الذي تمكّن من الوصول إلى شقيقه في مستشفى "برزلاي" معتمداً على نفسه، ودون التنسيق مع أي جهة، ووفقاً لمشاهدته لحال شقيقه، أن ناصر تحوّل إلى هيكل عظميّ، يتواجد معه أحد الممرضين يحاول إطعامه، فاقد القدرة على استخدام أطرافه.

وأضاف، أنه من الواضح أنه فقد القدرة على الكلام، حيث تعرف على شقيقه لكنه لم يتمكّن من الحديث معه.

وشدد شقيق الأسير ناصر أبو حميد، على أن وضعه لا يزال خطير جداً.