منخفض جوي الأربعاء.. مصحوب بثلوج.. فما هي فترة ذروة سقوطها؟ راصد يوضح

توقع الراصد الجوي قصي حلايقة، اليوم الاثنين، فترة ذروة التساقط الثلجي على فلسطين خلال المنخفض الجوي الذي سيصل البلاد مساء الأربعاء.

وقال الراصد حلايقة عبر صفحته في "الفيس بوك"، " ثبات التحديثات المسائية حول ثلجة جميلة ستطال مرتفعات 700 متر وربما أقل وقت الذروة بمشيئة الله".

وأضاف " يُتوقع أن تكون فترة التساقط الثلجي ما بين عصر ومساء الأربعاء والذروة ما بين الساعة 08:00 مساءً و 02:00 فجر الخميس، وتستمر على فترات حتى ساعات صباح الخميس الباكر".

وتتأثر فلسطين والمنطقة، الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي سيحمل معه الأمطار لكافة المناطق والثلوج للمناطق الجبلية، مصحوباً بكتلة هوائية قطبية