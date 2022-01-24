منخفض جوي الأربعاء.. مصحوب بثلوج.. فما هي فترة ذروة سقوطها؟ راصد يوضح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 م
24 يناير 2022
ثلوج في القدس
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توقع الراصد الجوي قصي حلايقة، اليوم الاثنين، فترة ذروة التساقط الثلجي على فلسطين خلال المنخفض الجوي الذي سيصل البلاد مساء الأربعاء.

وقال الراصد حلايقة عبر صفحته في "الفيس بوك"، " ثبات التحديثات المسائية حول ثلجة جميلة ستطال مرتفعات 700 متر وربما أقل وقت الذروة بمشيئة الله".

وأضاف " يُتوقع أن تكون فترة التساقط الثلجي ما بين عصر ومساء الأربعاء والذروة ما بين الساعة 08:00 مساءً و 02:00 فجر الخميس، وتستمر على فترات حتى ساعات صباح الخميس الباكر".

وتتأثر فلسطين والمنطقة، الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي سيحمل معه الأمطار لكافة المناطق والثلوج للمناطق الجبلية، مصحوباً بكتلة هوائية قطبية

 

 

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