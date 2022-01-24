نتنياهو يخرج عن صمته: "لا أنوي التوقيع على صفقة الاقرار بالذنب مع النيابة"

أعلن زعيم المعارضة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أنه لا ينوي التوقيع على صفقة الإقرار بالذنب مع النيابة الإسرائيلية بل الاستمرار في قيادة حزب الليكود.

و نقلت القناة 7 العبرية عن نتنياهو قوله: "ظهرت مزاعم خاطئة في وسائل الإعلام حول أمور زُعم أنني وافقت عليها، مثل الادعاء بأنني وافقت على صفقة الإهانة والعار، وهذا ليس صحيحًا".

وقال نتنياهو: "أعزائي أحباء إسرائيل لقد أثبتتم في الأيام الأخيرة مرة أخرى أنني لا أمشي وحدي وأن الملايين منكم يسيرون معي".

وأضاف: "لقد آثرتموني كثيرًا وسأستمر في قيادة الليكود والمعسكر الوطني لقيادة إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "الجمهور كله يرى ما يحدث في المحكمة وكيف تم إجراء التحقيق ضدي، وكان يجب إغلاق القضايا ضدي لكن ذلك لم يحدث بعد في الأيام الأخيرة".