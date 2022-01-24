أسهل طريقة لعمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2022- 1443هـ

طريقة لعمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2022- 1443هـ، تبحث الكثير من السيدات عن مكونات و طريقة تحضر لقمة القاضي و خصوصاً في شهر رمضان الفضيل 2022، حيث يفضل الكثير من الناس تناولها كنوع مفضل من أنواع الحلويات سهلة التحضير.

و تعتبر طريقة تحضير لقمة القاضي من أسرع الوصفات في الحلويات ومكوناتها بسيطة وسهلة التقديم ، و لذيذة الطعم، و هي أيضا من الوصفات الحلوة الأساسية في شهر رمضان المبارك، لذلك وضع لكم فريق وكالة فلسطين اليوم مكونات و طريقة تحضر لقمة القاضي.

مكونات لقمة القاضي

كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ.

ملعقة سكر.

وملعقة نشاء.

ملعقة خميرة فورية.

كيس فانيليا.

قليل من الملح

تكفي مكونات هذه الوصفة لما يصل إلى ثمانية أشخاص.

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طريقة تحضير لقمة القاضي

اخلطي المكونات الجافة المكونة من الدقيق والسكر والنشا والفانيليا والخميرة والملح.

ثم يترك الخليط ليرتاح لمدة 60 دقيقة.

قم بتسخين مقلاة عميقة بكمية كبيرة من الزيت ، وضع بجانبها صحن زيت.

باستخدام ملعقة صغيرة ، ضعيها أولاً في طبق الزيت ، ثم اقطعي العجين بيدك.

أزيلي الحرارة أولاً ، ثم اطهي الزيت حتى يصبح مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل.

قلبيهم باستمرار في الزيت حتى يصبح لونهم بنيًا من جميع الجوانب وذهبيًا.

ثم أخرجيها من الزيت وضعيها في الشراب البارد (سنتعلم عن طريقتها في الفقرة التالية) ورشيها بمسحوق السكر إذا رغبت في ذلك.

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كيف يعمل الشراب

المكونات:

كوبان من السكر

كاس من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نضع السكر والماء في قدر على نار عالية مع التحريك باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا.

عند الغلي ، أضيفي عصير الليمون مع ماء الورد واتركيه يغلي لمدة خمس دقائق.

بمجرد أن يتعلموا صنع لقيمات الكادي يصبح من السهل صنعها في أقل من ساعة ونصف وبأقل تكلفة ، ويمكن وضع صوص الشوكولاتة عليها لجعلها ألذ لعشاق ومحبي الكاكاو ، وجوز الهند المطحون أو يمكن إضافة الفستق الطري لإضافة نكهة وشكل عاليين.