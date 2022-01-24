برشلونة يستبدل موراتا بمهاجم آخر من البريميرليج

بدأ برشلونة النظر للخيارات الهجومية البديلة، بعدما رفض يوفنتوس التفريط في خدمات مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.



وحاول برشلونة ضم موراتا في بداية الميركاتو الشتوي، كما كرر محاولاته بعد إصابة أنسو فاتي، لكن يوفنتوس اشترط إيجاد بديل له أولًا قبل الموافقة على رحيله.



وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، بات الخيار الثاني للبارسا، من أجل تدعيم هجوم الفريق، في يناير/كانون الثاني الجاري.



وأضافت أن المهاجم الجابوني الذي دخل في خلاف مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، مصمم على الرحيل من آرسنال، كما أن ناديه يتطلع لبيعه، من أجل التخلص من راتبه الضخم، في وقت لا يتم فيه الاعتماد عليه من الأساس.



وكانت تقارير إيطالية، قد تحدثت عن اهتمام أندية ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومارسيليا وإشبيلية أيضًا بضم أوباميانج.



ويحاول برشلونة حاليًا التخلص من الفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل توفير السيولة اللازمة لضم مهاجم جديد.