الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد 8 شبان على خلفية "هبة النقب"

قدمت نيابة الاحتلال، اليوم الإثنين، لوائح اتهام ضد 8 شبان من منطقة النقب، على خلفية الاحتجاجات على تجريف أراضي قرية "سعوة الأطرش"، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح "الصندوق القومي لإسرائيل".

وزعمت النيابة أن الشبان "أخلّوا بالنظام العام"، وحاولوا الدخول الى منطقة "التشجير" لمنع العمل، وأنهم رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة.

وتظاهر اليوم الإثنين، عشرات النشطاء لليوم الثامن على التوالي، أمام المحكمة في مدينة بئر السبع، دعما وإسنادا للمعتقلين، وتنديدا بسياسات "السلطات الإسرائيلية " التي اعتدت على المواطنين في النقب، واستهدفت أراضيهم.

ووصلت أعداد المعتقلين منذ بدأ الاحتجاجات في منطقة النقب إلى أكثر من 150 معتقلا، 35% منهم قاصرون، كما قدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد 19 شابا.

وتعرضت قرية سعوة الأطرش في منطقة النقب في الأسابيع الأخيرة؛ لحملة شرسة شنتها "السلطات الإسرائيلية "، إذ جرفت مئات الدونمات بدعوى تشجيرها، بهدف الاستيلاء عليها، كما نفذت عقب تصدي الأهالي للاستيلاء على أراضيهم حملة مداهمات، واعتقلت أكثر من 150 شخصا بينهم نساء وأطفال، وقمعت المحتجين بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت بالضرب عليهم.