تحذير.. من اعتبار ""أوميكرون" متحوراً أخيراً لكورونا.. !

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الإثنين، من اعتبار "أوميكرون" هو المتحوّر الأخير لفيروس كورونا؛ لما في ذلك من خطورة كبيرة.

وأوضح غيبرييسوس، في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرنس، خلال الاجتماع الـ 150 للمجلس الإداري لمنظمة الصحة العالمية، أنه من الخطورة أيضاً اعتبار أن الوباء قد انتهى.

وأضاف، أن الظروف الحالية في العالم مثالية؛ لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار، وتتسبب بضرر أكبر.

وأشار إلى تسجيل 350 مليون إصابة، و5.5 ملايين وفاة جراء كورونا، منذ ظهور الوباء أواخر العام 2019.

وأفاد المدير تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بأن منظمة الصحة العالمية، تلقّت الأسبوع الفائت، تقاريراً بتسجيل 100 إصابة كل 3 ثوانٍ.، إلى جانب حالة وفاة كل 12 ثانية.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحورB.1.1.529 صفة متحور مثير للقلق اسمه أوميكرون، بناء على توصية الفريق الاستشاري التقني للمنظمة المعني بتطور الفيروس، واستند هذا القرار إلى البيّنات التي حصل عليها الفريق الاستشاري بشأن تعرض متحور أوميكرون لطفرات عديدة قد تؤثر على سلوكه، أي مثلاً سهولة انتشاره أو شدة المرض الذي يسببه